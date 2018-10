25 ottobre 2018- 15:54 Eni: Syndial con Fondazione Ca' Foscari per validare interventi bonifica (2)

(AdnKronos) - Tra i progetti previsti dall’Accordo riveste particolare importanza quello relativo alla validazione del 'SAF - Sustainable Assessment Framework', il modello applicato per la valutazione della sostenibilità dei progetti di intervento in termini ambientali, sociali ed economici già utilizzato da Syndial a Porto Torres e Pieve Vergonte e valutato positivamente anche dagli Enti autorizzatori. Altro importante punto dell’intesa è la validazione del modello per la valutazione dell’analisi rischio ecologica dei siti contaminati. Il programma prevede l’avvio di un confronto con Ca’ Foscari anche per la formazione degli studenti laureati e dei ricercatori e l’adesione a progetti finanziati nazionali ed europei, in collaborazione anche con altri Centri di ricerca.L’intesa con Ca’ Foscari rientra nel percorso virtuoso avviato anche con altre Università nazionali e internazionali da Syndial che, quale primo operatore in Italia e in Europa, dal 2003 a oggi ha speso oltre 3 miliardi di euro per gli interventi di bonifica nei siti dismessi e operativi, dei quali circa l’85% è stato impiegato in aree industriali acquisite per legge nell’ambito delle storiche operazioni di salvataggio industriale di cui Eni si è dovuta fare carico quale Ente di Stato negli anni ‘90.