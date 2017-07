ENI: TORNA ALL'UTILE NEI SEI MESI, RISULTATO NETTO DI 983 MLN (2)

28 luglio 2017- 09:39

(AdnKronos) - L'anno scorso, nel primo semestre, Eni aveva chiuso con una perdita di 1,24 mld, dovuta allo scenario depresso degli idrocarburi e alla minusvalenza sulla partecipazione Saipem di circa 400 milioni rilevata per effetto della cessione del controllo. Nell'approfondire il risultato, Eni spiega che l’andamento del primo semestre 2017 "non è stato lineare, con l’utile realizzato interamente nel primo trimestre, riflettendo la volatilità delle quotazioni del greggio che nei primi tre mesi dell’anno sono state sostenute dall’effetto annuncio dei tagli Opec per poi rallentare in modo significativo nel secondo trimestre a causa delle incertezze del mercato circa i tempi di riequilibrio dei fondamentali".Il risultato in valore assoluto del secondo trimestre 2017 è stato poi "penalizzato dalla fermata protrattasi per quasi l’intero periodo del centro olio Val d’Agri". Nel complesso, il primo semestre 2017 ha beneficiato di "un prezzo del Brent aumentato del 30% rispetto al primo semestre 2016, della crescita delle produzioni e del miglioramento della performance dei business mid e downstream grazie alle rinegoziazioni dei contratti long-term e alle ristrutturazioni eseguite negli esercizi passati che hanno consentito di catturare in modo pieno lo scenario più favorevole". Questi driver hanno determinato un incremento di oltre il 700% dell’utile operativo reported (+2,35 miliardi di euro).