4 ottobre 2018- 16:20 Eni: urgente chiudere gap energetico tra Nord e Sud del mondo

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - C’è un urgente bisogno di chiudere il gap energetico tra Nord e Sud del mondo e garantire uno sviluppo equo e reale a tutti. Ma come? La tecnologia esponenziale, se correttamente contestualizzata e ben indirizzata, rappresenta una leva fondamentale. E' quanto è emerso in occasione dello speech Eni all'interno del 'SingularityU Italy Summit 2018' che si è svolto a Milano. Il Cane a Sei Zampe ha come missione, sin dalla sua fondazione, quella di operare seguendo logiche di sviluppo sostenibile e restituire qualcosa al paese che la ospita.