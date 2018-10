26 ottobre 2018- 13:05 Eni: Vella, puntiamo a produzione per Zohr a 3,2 bcfd a fine 2019

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "A fine 2019 pensiamo di raggiungere un plateau di produzione di 3,2 miliardi di piedi cubi di gas al giorno (bcfd)". Ad affermarlo nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre è il Chief Upstream Office, Antonio Vella in merito al maxi giacimento egiziano di Zohr. Un obiettivo, questo, che è in rialzo rispetto al precedente target: in precedenza, infatti, il gruppo petrolifero italiano prevedeva un plateau di produzione di 2,7 bcfd nel 2019.