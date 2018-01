ENNA: EVASIONE E FRODE FISCALE, GDF SEQUESTRA 430 MILA EURO A IMPRENDITORE

26 gennaio 2018- 09:55

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno sequestrato beni mobili ed immobili per il valore di 430 mila euro, in danno del socio e dell’amministratore di una società di capitali operante nel settore del trasporto di merci su strada, equivalente alle imposte dirette ed IVA evase. Il sequestro, disposto dal Gip presso il Tribunale di Enna su richiesta della locale Procura della Repubblica ed eseguito dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha riguardato 3 immobili nonché somme di denaro depositate su conti correnti bancari nella disponibilità di queste persone, indagate per evasione e frode fiscale."Il provvedimento concretizza un’intensa ed approfondita verifica fiscale, conclusasi nei mesi scorsi, nell'ambito della quale le Fiamme Gialle di Enna hanno ricostruito, attraverso un attento esame dei flussi finanziari in entrata ed in uscita dai conti correnti bancari ed una minuziosa analisi dell’effettività e congruità dei rapporti economici intercorsi con clienti e fornitori, il reale volume e giro di affari conseguito dalla società verificata - dicono le Fiamme gialle - Dagli accertamenti svolti è emerso, inoltre, che la società in parola ha anche omesso di presentare le previste dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta dal 2009 al 2013, risultando così “evasore totale”. Il sequestro operato testimonia il forte impegno del Corpo nella lotta all’economia sommersa e alle frodi fiscali che alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti. L’evasione produce effetti altamente distorsivi per l’economia e altera la normale concorrenza tra imprese rispettose delle regole".