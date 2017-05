ENNA: ORGANIZZAVANO CORSE ILLEGALI DI CAVALLI, OTTO ARRESTI

9 maggio 2017- 07:09

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Con l'accusa di avere organizzato corse illegali di cavalli, la Polizia di Stato di Enna e i militari della Guardia di Finanza, hanno tratto in arresto 8 persone. I reati contestati sono di associazione a delinquere finalizzata all’organizzazione ed alla promozione di competizioni non autorizzate tra cavalli. Denunciate in stato di libertà altre persone. Ulteriori dettagli dell’operazione denominata 'Bucefalo' saranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 9, presso l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Enna, alla presenza del Procuratore della Repubblica Massimo Palmeri e del sostituto procuratore Francesco Rio.