ENNA: TENTA DI INVESTIRE MILITARE, CARABINIERE SPARA E LO ARRESTA

9 giugno 2017- 20:36

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione i carabinieri hanno arrestato a Barrafranca, in provincia di Enna, Gianfilippo Di Natale, 20 anni, già raggiunto lo scorso mese da un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Barrafranca per la durata di tre anni. I militari, intervenuti ieri sera nell'area di parcheggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, hanno sorpreso due persone con il volto coperto da passamontagna intente probabilmente a rubare carburante dai mezzi parcheggiati. Alla loro vista i due sono fuggiti a bordo di un'auto risultata rubata. Immediatamente sono scattate le ricerche dei due fuggitivi, intercettati poco dopo in contrada Tardara. Invece di fermarsi all'alt, però, Di Natale, alla guida della vettura, ha cercato di investire un carabiniere per guadagnarsi la fuga. A quel punto il militare, rimasto lievemente ferito, ha esploso un colpo che ha colpito Di Natale. Ferito il 20enne, insieme al complice, ha abbandonato l'auto e ha cercato di far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. E' stato, però, raggiunto, arrestato e condotto in ospedale per le cure del caso. Ancora ricercato, invece, il complice. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Enna, Francesco Augusto Rio.