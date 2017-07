ENNA: TRUFFA ALL'UE PER 1 MLN DI EURO, 21 INDAGATI (2)

21 luglio 2017- 11:43

(AdnKronos) - L’operazione, denominata 'Ruris', avrebbe svelato il meccanismo che ha portato i 21 indagati ad ottenere i finanziamenti comunitari. In particolare, mediante le false fatturazioni, i soggetti coinvolti nella frode avrebbero potuto giustificare i costi sostenuti per l'effettuazione dei lavori ai fini della successiva percezione delle erogazioni, "gonfiando" le passività d'azienda e sottraendosi, conseguentemente, a una maggiore tassazione, certificando prestazioni di servizi e cessioni di beni che, nel concreto, non sono mai avvenute. "Gli indagati - spiegano gli investigatori - hanno metodicamente proceduto al reimpiego del denaro nel tempo accumulato mediante la creazione di 'fondi neri' in modo da ostacolarne la relativa provenienza delittuosa, configurando, in tal modo, il reato di autoriciclaggio". Al termine delle indagini, i finanzieri di Enna su delega della locale Procura, che ha coordinato l’intera indagine, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati per un importo di oltre 1 milione di euro.