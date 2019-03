13 marzo 2019- 21:25 Enti Locali: Candiani, 'ok linee - guida Testo Unico'

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - "Dopo un lavoro di sintesi delle posizioni espresse da Anci e Upi nelle scorse settimane, sono state approvate le linee guida sulla semplificazione degli oneri per la gestione amministrativa degli enti locali". Così in una nota il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani a margine del Tavolo tecnico-politico, da lui presieduto, per la stesura delle linee guida del Testo Unico degli enti Locali. Tra i punti, rileva, "la differenziazione degli obblighi tra enti locali di grande e piccola dimensione, l'accelerazione della transizione digitale e la razionalizzazione degli adempimenti informativi e delle banche dati esistenti. Questo è un nuovo punto di arrivo, da consegnare poi al Legislatore, su cui articolare la modifica del Testo Unico degli Enti Locali per garantire un alleggerimento di oneri e incombenze che negli anni si sono sovrapposti, spesso in maniera incoerente rispetto alla capacità degli stessi Comuni, specie i più piccoli, di farvi fronte". Quanto al tema delle Città Metropolitane e delle Province, prosegue Candiani, "si è trovata ulteriore conferma sulla necessità di differenziare le funzioni e il ruolo istituzionale dei due enti rispetto al territorio e ai Comuni superando l'eccessiva frammentazione determinata oggi da innumerevoli ambiti territoriali che si sono costituiti successivamente alla riforma Delrio. Una frammentazione che ha portato a un sostanziale fermo delle attività e della gestione dei servizi. Occorre ancora condivisione e bisogna, inoltre, mettere a fuoco le funzioni, ma appare evidente che si può superare l'attuale stato di torpore nel quale sono cadute Province e Città metropolitane disegnando ex novo i confini delle rispettive competenze e degli organismi di governo", conclude.