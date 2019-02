22 febbraio 2019- 11:47 Enti locali: Fico, 'Comuni avamposto, decisivi per fiducia in Istituzioni'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "I Comuni sono l’avamposto delle istituzioni sul territorio. Sono gli Enti locali a cui i cittadini si rivolgono in prima istanza per chiedere l’erogazione dei servizi essenziali e il soddisfacimento dei bisogni primari. La capacità dei sindaci e dei consigli comunali di rispondere alle richieste della popolazione è dunque decisiva affinché i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, aprendo nell'Aula di Montecitorio l'incontro con sindaci e rappresentanti dell'Anci che quest'anno ha come tema ‘Lo Stato dei beni Comuni’, presente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Si tratta -ha proseguito Fico- di un compito delicato e difficile, reso ancor più gravoso negli ultimi anni dalla riduzione delle risorse umane e finanziarie a vostra disposizione. Credo che tutti dobbiamo esservi riconoscenti per l’impegno e la passione con cui ogni giorno governate i vostri territori. Nonostante le tante difficoltà è infatti nei Comuni che sono spesso sperimentate alcune tra le soluzioni più originali e più efficaci per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere al tempo stesso un ambiente favorevole alle imprese. Penso, ad esempio, ad alcune esperienze positive nell’ambito della mobilità sostenibile, del trattamento dei rifiuti, della rigenerazione degli spazi pubblici". "Incontrarvi, dibattere con voi -ha concluso Fico- è dunque fondamentale per conoscere lo stato del Paese, per ascoltare le voci dei territori e per consentire al Parlamento di meglio definire le proprie linee di intervento in settori specifici".