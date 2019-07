5 luglio 2019- 13:57 Enti locali: Mattarella, 'piccoli Comuni essenziali per progresso Italia'

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "La vita dei piccoli comuni, delle popolazioni che in essi risiedono, sono parte essenziale del progredire della Repubblica, e le attese da queste realtà meritano particolare attenzione e ascolto da parte delle istituzioni, a tutti i livelli". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Anci, Antonio Decaro, in occasione della Conferenza nazionale piccoli Comuni."Con la legge 158/2017, condivisa dal Parlamento a larga maggioranza, si è compiuto un primo passo importante. Metà del territorio nazionale -ricorda il Capo dello Stato- è affidato all’amministrazione di comuni nei quali i residenti sono fortemente diminuiti nei decenni. La popolazione che vive fuori dai grandi centri urbani non può essere sottoposta a disagi sul piano dei servizi e della mobilità che giungono, talvolta, a comprimere gli stessi diritti di cittadinanza, favorendo, così, l’ulteriore spopolamento di paesi e borghi, con il manifestarsi di fragilità sociali e ambientali destinate a impoverire l’intero Paese".