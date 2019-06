19 giugno 2019- 17:50 Enti locali: Mit, da 1/7 al via domande cofinanziamento messa sicurezza edifici

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Dal 1 luglio al 30 agosto le 14 città metropolitane italiane, le 86 province e i comuni potranno presentare le domande di cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Il cofinanziamento statale a valere sul Fondo apposito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 90 milioni di euro in tre anni, potrà essere al massimo dell’80% per ogni progetto. Le domande, si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potranno essere presentate tramite una piattaforma predisposta da Cassa Depositi e Prestiti, con cui il Ministero ha sottoscritto oggi apposita convenzione, a cui si accederà attraverso il sito del Mit.