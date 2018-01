EOLO: PRIVATE EQUITY TLC SEARCHLIGHT ACQUISISCE 49% CAPITALE

11 gennaio 2018- 11:00

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - I fondi di Searchlight Capital, un private equity globale attivo nell’industria delle telecomunicazioni, ha acquisito il 49% di Eolo, la società della rete 'specializzata' nel fornire connessioni wireless nei piccoli Comuni italiani. Luca Spada, che ha fondato l’azienda nel 1999, continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Eolo e rimarrà un azionista significativo nella società insieme a Elmec Group. L'investimento del private equity ha come obiettivo quello di sostenere i piani dell'azienda, che ha pianificato circa 300 milioni di euro nel periodo 2018-2020. Prende così il via il progetto di realizzazione della prima infrastruttura ultra-broadband fixed-wireless a 100 Mega dedicata alle province italiane, basata su tecnologie di derivazione 5G. La nuova rete permetterà a oltre 7 mln di famiglie e imprese in Italia che soffrono un forte 'speed divide' di avere accesso ad internet in banda ultralarga.Eolo ha oltre 300 mila clienti in più di 5.200 Comuni di 13 regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto). Molti Comuni hanno meno di 20 mila abitanti. Nell’esercizio fiscale che si chiuderà il prossimo 31 marzo 2018, Eolo registrerà ricavi superiori ai 100 mln, in crescita del 33% rispetto al precedente esercizio.