E.ON: 60 PROGETTI CANDIDATI PRIMA FASE CONTEST CON UNISMART SU MOBILITà

17 gennaio 2018- 11:39

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Oltre settanta progetti candidati alla prima fase del contest e.on e unismart sulle soluzioni per la mobilità. Si è tenuto oggi presso l’Università di Padova il primo incontro di avanzamento, con studenti e dipendenti dell’ateneo, relativo al contest E.On e Unismart per ripensare la mobilità cittadina e condividere le proposte relative a nuove soluzioni per migliorarla.L’azienda energetica e la società dell’Università di Padova dedicata al trasferimento tecnologico e alla promozione dei risultati della ricerca dell’ateneo, hanno infatti lanciato nell’ottobre scorso un progetto di collaborazione che mira a promuovere nuovi modelli di mobilità ecologica e sostenibile. Per farlo hanno lanciato un concorso chiedendo di ideare soluzioni per gli spostamenti di breve raggio per i dipendenti e gli studenti dell’Università, soprattutto per quanto riguarda le rotte tra Dipartimenti, Residenze Universitarie, Uffici di Ateneo e punti focali della città di Padova.