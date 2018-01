E.ON: 60 PROGETTI CANDIDATI PRIMA FASE CONTEST CON UNISMART SU MOBILITà (2)

(AdnKronos) - La prima fase dell’iniziativa, celebrata oggi presso l’Università, ha permesso la raccolta di un numero molto elevato di idee sul tema della mobilità – oltre 70 – caricate attraverso una piattaforma online. I progetti sono stati valutati da una giuria, composta da rappresentanti dell’ateneo, di Unismart e di E.ON, che ha rilevato l’elevata qualità delle proposte e ha scelto le più promettenti da ammettere alla fase successiva.La seconda fase ruoterà attorno ad un hackathon di due giorni, indicativamente prevista a marzo 2018, durante i quali i team di studenti provenienti dai 32 dipartimenti dell’Università si sfideranno per implementare e sviluppare ulteriormente i progetti finalisti, svolgendo test sul campo e attivando il loro network di amici, conoscenti e parenti per raccogliere dati sperimentali e misurare il potenziale dell’invenzione proposta. Al team in grado di sviluppare al meglio l’idea più innovativa e sostenibile sarà assegnato un premio in denaro di 5.000 Euro, oltre all’opportunità di lavorare al progetto pilota su Padova che seguirà a questa collaborazione.