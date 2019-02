18 febbraio 2019- 13:03 E.On: accordo con Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese per fornitura energetica

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - E.On ha firmato oggi un accordo con Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, per offrire soluzioni energetiche sostenibili ai clienti della banca. Le offerte di fornitura di energia elettrica e gas, si legge nella nota, sono già disponibili nelle oltre sessanta filiali della banca romagnola e possono essere sottoscritte direttamente agli sportelli, con il vantaggio di avere un unico interlocutore e semplificare ulteriormente la domiciliazione delle bollette."Le nostre soluzioni consentono ai clienti di entrare a far parte di un nuovo mondo dell’energia, sostenibile ed efficiente", spiega Péter Ilyés, Ceo di E.ON Italia, presente alla firma dell’accordo. "La partnership con Bcc ravennate, forlivese e imolese ci permette di rinnovare il nostro impegno al fianco di cittadini e imprese per costruire relazioni di fiducia e a lungo termine grazie alla nostra offerta di soluzioni innovative ed efficienti e per coinvolgerli attivamente nella promozione di una cultura dell’efficienza, che portiamo avanti con la campagna #odiamoglisprechi".