E.ON: CELEBRA GIORNATA CONTRO SPRECHI, CONFERMA IMPEGNO EFFICIENZA

13 dicembre 2017- 15:46

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Liberare il pianeta dagli sprechi dipende dalla consapevolezza: questo il messaggio al centro della Giornata E.On Contro Gli Sprechi, in programma oggi a Milano. Presso l’UniCredit Pavilion di Piazza Gae Aulenti 10, è possibile visitare un percorso immersivo sul tema dello spreco di energia e di risorse e conoscere due novità relative all’impegno di E.On per l’efficienza energetica: una nuova iniziativa dedicata alle imprese e lo sviluppo di progetti di sostenibilità ambientale.Finalizzata a raccontare e far comprendere il tema dello spreco e i modi per combatterlo, l’iniziativa comprende una mostra emozionale – aperta a tutti –, un’esposizione dei progetti e delle strategie E.ON su mobilità, smart home ed energia solare e sulla compensazione delle emissioni inquinanti, una serie di strumenti interattivi con tecnologie immersive per misurare la propria capacità di contenere lo spreco e due conferenze spettacolo per le scuole. La giornata si chiuderà con un momento di confronto attivo tra il pubblico e alcuni rappresentanti istituzionali alla presenza del Ceo E.ON Italia Péter Ilyés e, a seguire, uno spettacolo con Enrico Bertolino.La campagna di sensibilizzazione e di posizionamento strategico dello scorso anno, sintetizzata nell’hashtag #odiamoglisprechi, ha visto il suo culmine nell’iniziativa del “palazzo ghiacciato” lanciata il 13 dicembre, che ha incantato Milano e ottenuto una grande visibilità su tutti i media.