E.ON: CELEBRA GIORNATA CONTRO SPRECHI, CONFERMA IMPEGNO EFFICIENZA (2)

13 dicembre 2017- 15:46

(AdnKronos) - Quest’anno, sempre il 13 dicembre, E.On offre a cittadini e istituzioni un’intera giornata di immersione dentro allo spreco per comprenderlo in maniera emozionale, arrivando al cuore e alla testa delle persone e far partire quella voglia di cambiare così necessaria per la salvaguardia del pianeta."Il nostro impegno nella lotta allo spreco e per l’efficienza energetica in casa e in azienda si attua tramite l’offerta soluzioni innovative, studiate per garantire sostenibilità, contenimento delle emissioni e risparmio", sottolinea Péter Ilyés, Ceo di E.On Italia. "Ma si concretizza anche in un lavoro costante di sensibilizzazione e di formazione delle persone, con particolare attenzione alle nuove generazioni, che si riassume nella nostra giornata contro gli sprechi".L’impegno per la riduzione dello spreco energetico per E.On parte dalla promozione dell’efficienza energetica e dall’ottimizzazione dei consumi, sia per i privati sia per le imprese. A questo riguardo, la giornata contro gli sprechi è stata l’occasione giusta per lanciare il nuovo progetto E.ON Energy4Green in collaborazione con AzzeroCO2. L’iniziativa consente a E.ON di fornire a PMI e ai clienti industriali un ampio programma di riduzione e compensazione della CO2, inclusi servizi “green” come CarbonFootprint, WaterFootprint, Modello ISO 50001, progetti di compensazione e di comunicazione verde.