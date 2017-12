E.ON: CELEBRA GIORNATA CONTRO SPRECHI, CONFERMA IMPEGNO EFFICIENZA (3)

13 dicembre 2017- 15:46

(AdnKronos) - Nel corso della giornata, E.On ha inoltre comunicato i più recenti risultati sul progetto di rimboschimento "I Boschi E.On", anch’esso nato dalla partnership con AzzeroCO2, che nel corso degli anni è cresciuto considerevolmente grazie al contributo fondamentale dei clienti.Come promesso lo scorso anno, l’azienda ha raggiunto l’ambizioso traguardo di 60.000 alberi piantati su una superficie totale di 61 ettari, distribuiti in 18 aree d’Italia, per un totale di oltre 40.000 tonnellate di CO2 compensate. "Siamo particolarmente fieri di questi risultati - sottolinea Cristian Acquistapace, Cso di E.On Italia – "l’iniziativa 'Boschi E.On' rappresenta il più grande progetto di forestazione realizzato in Italia da un’azienda privata. Con AzzeroCO2 abbiamo ora intrapreso una nuova partnership che offre alle imprese una proposta integrata e green: è una novità assoluta, che dà ai nostri clienti la possibilità di fare un audit energetico, di verificare gli indicatori di impatto ambientale e definire un percorso di riduzione e compensazione della CO2 prodotta".