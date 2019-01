8 gennaio 2019- 15:28 E.On: con Clever Jv per rete stazioni ricarica ultraveloce in Scandinavia

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - E.On e Clever hanno costituito 'Ultra-Fast Charging Venture Scandinavia', una joint venture per realizzare e operare una rete di 48 stazioni di ricarica ultraveloce sulle autostrade di Danimarca, Svezia e Norvegia. Lo rende noto il gruppo energetico tedesco in un comunicato precisando che viene così rispettato l’impegno preso col programma Connecting Europe Facility (Cef) della Commissione Ue per realizzare le 28 stazioni cofinanziate in Danimarca e Svezia, a cui si aggiungono le 20 stazioni norvegesi finanziate autonomamente. La rete sarà interamente operativa, secondo le previsioni, nel 2020 e potrà essere utilizzata dai sia clienti e-mobility di E.On e di Clever sia da quelli di altri operatori. La stazione di Halsskov in Danimarca è già aperta al pubblico, e nel corso di quest’anno la seguiranno numerose altre in tutti e tre i paesi scandinavi, inclusa la prima grande stazione flagship di Fredericia. E.On Drive e Clever resteranno concorrenti su altri servizi, ed E.On Drive Infrastructure realizzerà altre stazioni di ricarica ultraveloce in Italia, Germania, Regno Unito e Francia sempre nell’ambito del programma Cef.