8 gennaio 2019- 15:28 E.On: con Clever Jv per rete stazioni ricarica ultraveloce in Scandinavia (2)

(AdnKronos) - "Questa joint venture è la dimostrazione che l’ecosistema dell’e-mobility funziona: istituzioni, aziende concorrenti e settori industriali lavorano insieme per raggiungere un obiettivo superiore: accelerare la crescita della mobilità elettrica. Con Clever condividiamo una visione e degli investimenti a lungo termine, e insieme procederemo per realizzare la nostra rete di ricarica ultraveloce in Scandinavia", commenta Frank Meyer, Senior Vice President Innovation & Customer Solutions di E.On.Questo, aggiunge Casper Kirketerp-Moller, Ceo di Clever, "è un grande passo in avanti per i guidatori di auto elettrica europei. Grazie a questa nuova joint venture, stiamo entrando nell’era della mobilità sostenibile senza confini. Solo due anni fa, sognavamo qui in Danimarca di connettere le persone attraverso un’esperienza di e-mobility soddisfacente, senza né limiti né interruzioni, e adesso abbiamo ricevuto il via libera dalla Commissione Europea per queste stazioni di ricarica distribuite in Danimarca, Svezia e Norvegia".