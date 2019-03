13 marzo 2019- 21:00 E.On: in 2018 utile netto rettificato a 1,5 mld, ebit a 3 mld

Roma, 13 mr. (AdnKronos) - Il gruppo tedesco E.On ha chiuso il 2018 con un ebit rettificato pari a 3 miliardi di euro, in lieve calo di 85 milioni di euro rispetto all'anno precedente e con un utile netto rettificato pari a 1,5 miliardi di euro, in lieve calo di 100 mln rispetto al 2017. Lo rende noto E.On in un comunicato. Il management proporrà un dividendo di 0,43 euro per azione per l’esercizio 2018. Per il 2019 il gruppo punta su un ebit rettificato tra 2,9 e 3,1 miliardi di euro e su un utile netto rettificato tra 1,4 e 1,6 miliardi.E.On ha ridotto il proprio indebitamento netto: dai 26,3 miliardi di euro del 2016 ai 19,2 mld del 2017 fino ai 16,6 mld del 2018. Nel 2018 gli investimenti di E.On sono cresciuti del 6%, attestandosi a 3,5 mld di euro dai 3,3 mld del 2017. "E.On fa il suo ingresso nel nuovo anno finanziario con una solida profittabilità e con ottimismo", commenta il Ceo Johannes Teyssen in occasione della presentazione dei risultati annuali del Gruppo relativi al 2018. "Riuscire a portare avanti la complessa preparazione per l’acquisizione di Innogy e contemporaneamente conseguire un’ottima performance nel core business non era affatto scontato. Questo importante risultato è stato possibile solo grazie ai nostri straordinari dipendenti. Sono molto fiero del forte orientamento al risultato che caratterizza la nostra azienda", aggiunge.