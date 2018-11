16 novembre 2018- 18:30 E.On: investe in Svezia in progetto parco eolico Nysater (2)

(AdnKronos) - Il progetto sarà supportato da un 'power purchase agreement' (Ppa) siglato con una multinazionale energetica di primo piano, fornendo un set completo di risk managament e altri servizi al progetto. Questo accordo dimostra il trend crescente dei Ppa per le rinnovabili in Europa.Il progetto Nysater sarà costruito a partire da quest’anno in un’area della Svezia centrale, caratterizzata da eccellenti condizioni di ventosità. L’avvio dei lavori di costruzione è previsto entro la fine dell’anno 2018 e il completamento entro la fine del 2021. Sarà costituito da 114 turbine Nordex di potenza variabile dai 3,9 ai 4,4 MW – a seconda della collocazione – alte fino a 220 metri.