16 novembre 2018- 18:30 E.On: investe in Svezia in progetto parco eolico Nysater (3)

(AdnKronos) - "È parte della nostra strategia espandere il nostro portafoglio di parchi eolici onshore in Europa e Nysäter rappresenta un significativo sviluppo per l’area scandinava. Il progetto è anche una dimostrazione della nostra abilità di sviluppare e commercializzare con successo progetti su larga scala ovunque nel mondo", commenta Anja-Isabel Dotzenrath, AD di E.On Climate & Renewables.Quest’anno E.On allaccerà nuovi impianti eolici nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, in Italia e negli Stati Uniti per una capacità complessiva di 1.000 MW, equivalenti alla capacità di generazione di una centrale nucleare.