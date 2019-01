31 gennaio 2019- 17:27 E.On: inviata a Ue richiesta autorizzazione per acquisto Innogy

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Il gruppo energetico tedesco E.On ha presentato alla Commissione Europea la richiesta di autorizzazione per l’acquisizione di innogy. Lo rende noto E.On in un comunicato.Con la comunicazione dell'operazione a Bruxelles, commenta il Ceo di E.On, Johannes Teyssen, "abbiamo compiuto un passo importante verso il nostro obiettivo di realizzare la transazione concordata con RWE per acquisire innogy a partire dalla metà del 2019. Siamo inoltre a buon punto nella preparazione dell’integrazione e stiamo facendo notevoli progressi in questa direzione".