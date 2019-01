31 gennaio 2019- 17:27 E.On: inviata a Ue richiesta autorizzazione per acquisto Innogy (2)

(AdnKronos) - Con l'integrazione di innogy, rileva Teyssen, "vogliamo rendere la nuova E.On un operatore focalizzato nelle reti energetiche europee e un fornitore di soluzioni avanzate per i clienti. Intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti dell’innovazione, per contribuire a migliorare la vita dei nostri clienti e guidare la rivoluzione energetica in Europa".La richiesta di autorizzazione è stata preceduta da un’ampia procedura preliminare. In questa fase, E.On aveva già presentato alla Commissione Europea informazioni e dati completi sulla transazione. La Commissione Europea esaminerà ora i possibili effetti dell'operazione sulla concorrenza in Europa nel corso del procedimento formale.