13 febbraio 2019- 18:26 E.On: partecipa a progetti pilota per transizione verso mobilità elettrica

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Il gruppo energetico tedesco E.On partecipa come partner a progetti pilota su larga scala per la transizione alla mobilità elettrica, fornendo componenti ai consorzi coinvolti, in tre metropoli europee: Berlino, Göteborg e Malaga. Nell’ambito del progetto di finanziamento europeo Meister, parte del programma Horizon 2020, si legge in una nota, E.On sta raccogliendo approfondimenti sulle sfide tecniche e sui modelli di business che possono portare al successo gli operatori della mobilità elettrica urbana e sta sperimentando nuove idee per il car sharing elettrico, l’allargamento della rete di ricarica nelle maggiori aree residenziali, e la riconversione dal diesel all’elettricità delle flotte di autobus pubblici e la seguente gestione.Lo scopo del progetto Meister è quello di ridurre i costi delle infrattare di ricarica intelligenti e di migliorarne l’accesso da parte dei clienti. A questo scopo, saranno sviluppate piattaforme e servizi per semplificare l’uso della mobilità elettrica e ottimizzare la fornitura di energia ai veicoli.