13 febbraio 2019- 18:26 E.On: partecipa a progetti pilota per transizione verso mobilità elettrica (2)

(AdnKronos) - E.On sta sviluppando un’infrastruttura di ricarica intelligente che sarà usata nelle tre metropoli europee e, come partner industriale, supporta la gestione intelligente delle stazioni di ricarica nell’ambito della rete elettrica grazie alla piattaforma E.On Drive. A Berlino il consorzio ha già cominciato la realizzazione del progetto pubblico residenziale 'Waterkant Berlin', che entro il 2024 raggiungerà i 2.500 appartamenti costruiti. Nel progetto la mobilità elettrica gioca un ruolo fondamentale: ai nuovi inquilini sono infatti offerti servizi come il car sharing elettrico e l’accesso facilitato alle stazioni di ricarica.In tutta Europa E.On si posiziona come partner importante per la mobilità elettrica: tra i progetti in corso, particolarmente rilevante è la realizzazione di una rete di 180 stazioni di ricarica ultraveloce sulle arterie autostradali europee, che dalla Norvegia arriverà fino all’Italia.