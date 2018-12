10 dicembre 2018- 11:49 E.On: partnership con Liquigas su soluzioni efficienza energetica

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - E.On e Liquigas hanno stretto un accordo di partnership che permetterà a entrambe le società di sviluppare e proporre soluzioni per migliorare il livello di efficienza energetica, la sostenibilità delle abitazioni e delle imprese italiane, consentendo di risparmiare sui costi e salvaguardare l’ambiente. Liquigas, si legge in una nota, condivide il forte orientamento al cliente e alla sostenibilità che sono alla base della strategia e valori fondamentali nella visione di E.On, che si pone come partner di fiducia di famiglie e imprese per aiutarle a consumare meno energia e con più efficienza: un importante presupposto che ha permesso lo sviluppo proficuo della partnership.Liquigas, leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e industriale, proporrà ai propri clienti offerte dedicate, prodotti e soluzioni E.On che coniugano la convenienza e l’attenzione alla sostenibilità.In particolare, scegliendo E.On LuceVerde i clienti Liquigas potranno partecipare attivamente alla riduzione del proprio impatto sull’ambiente grazie ad un’energia elettrica che proviene interamente da fonti rinnovabili, mentre E.On ClimaSmart, la soluzione per gestire in modo efficiente e intelligente il riscaldamento e il raffrescamento domestico, e E.On SoleSmart, la soluzione che permette di avere una maggiore indipendenza dal punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico installato sul tetto della propria abitazione, promuovono la diffusione di una maggiore consapevolezza sulle potenzialità di un uso razionale dell’energia per la salvaguardia dell’ambiente e il risparmio in bolletta. In una seconda fase il perimetro dell’attività sarà esteso anche ad altri prodotti e soluzioni.