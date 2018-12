10 dicembre 2018- 11:49 E.On: partnership con Liquigas su soluzioni efficienza energetica (2)

(AdnKronos) - Liquigas, società 100% parte del Gruppo SHV Energy operante a livello mondiale nella commercializzazione del Gpl, ha un posizionamento di leadership in Italia grazie agli oltre 330.000 clienti e un fatturato di 498 milioni di euro nel 2017, e conta su una rete di vendita capillare presente su tutto il suolo nazionale. "Ci impegniamo già da diverso tempo nell’offrire energia sostenibile ai nostri clienti, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative ed efficienti", commenta Péter Ilyés, Ceo di E.On Italia. "Per portare avanti ulteriormente questa promessa, oggi abbiamo un nuovo partner che condivide con noi i valori di sostenibilità, di attenzione all’ambiente e al cliente. Insieme possiamo contribuire a creare un domani migliore, in linea con il nostro obiettivo fondamentale", conclude Ilyés."Da sempre Liquigas è impegnata a promuovere la sostenibilità energetica di famiglie e imprese italiane proponendo un modello in grado, attraverso l’adozione di fonti pulite come Gpl e Gnl, di tutelare il territorio e al tempo stesso garantire alle famiglie un risparmio economico e a tutte le imprese un driver di crescita e differenziazione fondamentale", aggiunge Andrea Arzà, ad di Liquigas. "Grazie alla partnership con E.On, facciamo un ulteriore passo in questa direzione, lavorando insieme per proporre soluzioni personalizzate che vadano incontro alle necessità di quelle comunità non servite dalla rete di metano".