E.ON: UTILE NETTO 1° TRIMESTRE A 0,5 MLD (-20%), CONFERMATE STIME 2017

9 maggio 2017- 12:07

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - I risultati finanziari di E.On nel primo trimestre del 2017 sono in linea con le aspettative. Il Gruppo ha generato vendite per 10,5 miliardi di euro (-7% rispetto al primo trimestre 2016), un ebit rettificato di poco superiore a 1 miliardo di euro (-34% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente) e un utile netto sottostante pari a circa 0,5 mld (-20% rispetto al primo trimestre 2016). Lo rende noto il gruppo energetico tedesco precisando che si tratta di risultati inferiori a quelli del corrispondente periodo dello scorso anno ma in linea con le previsioni per l'esercizio 2017.Nel presentare i risultati trimestrali di E.On, il Cfo Marc Spieker ha confermato le previsioni dell'azienda per il 2017:" dopo aver completato il primo trimestre dell'anno possiamo confermare le nostre previsioni per il 2017. La nostra performance operativa è stata in linea con le aspettative nonostante un mercato difficile. Abbiamo significativamente migliorato la nostra struttura del capitale. Il nostro forte flusso di cassa operativo e l'aumento di capitale concluso con successo lo scorso marzo ci hanno permesso di ridurre l'indebitamento netto di 1,6 miliardi di euro".