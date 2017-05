E.ON: UTILE NETTO 1° TRIMESTRE A 0,5 MLD (-20%), CONFERMATE STIME 2017 (2)

9 maggio 2017- 12:07

(AdnKronos) - E.On si sta rafforzando grazie sia a un core business solido sia alle nuove soluzioni per clienti. "Stiamo intensificando le nostre attività di marketing e di vendita in tutti i settori" ha spiegato Spieker, "Nuovi prodotti e servizi ad alta redditività stanno rendendo più solido il nuovo profilo finanziario di E.On in maniera duratura. Offriamo ai nostri clienti sia commerciali sia industriali un'ampia gamma di soluzioni innovative, in particolare nella generazione distribuita, nell'efficienza energetica e nella gestione delle risorse energetiche. Per i clienti domestici, abbiamo lanciato una campagna per l'energia solare di grande successo, che include un sistema di stoccaggio a batteria, SolarCloud, e, da pochi giorni, anche un innovativo tool online chiamato Google Sunroof".E.On ha ridotto con successo il proprio debito e rafforzato il capitale nel primo trimestre. L'indebitamento è calato da 26,3 miliardi di euro alla fine del 2016 a 24,7 miliardi alla fine del primo trimestre. Il miglioramento è attribuibile agli utili di E.On nel primo trimestre e in particolare all'aumento di capitale portato a termine a marzo. La domanda per le nuove azioni è stata robusta, permettendo di ottenere un buon risultato con ricavi per 1,35 miliardi di euro.