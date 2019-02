7 febbraio 2019- 11:18 Eph: si rafforza in biomasse in Italia, acquista centrale di Fusine (2)

(AdnKronos) - "Questa acquisizione conferma la vocazione del Gruppo a essere tra i pionieri, in Italia e in Europa, nella transizione energetica verso fonti rinnovabili e produzione sostenibile di energia", sottolinea Marco Arcelli, Direttore per lo Sviluppo del Business del gruppo Eph. "Riteniamo che le biomasse siano la soluzione ideale per il phase-out del carbone previsto dalla Strategia Energetica Nazionale (Sen), e vogliamo essere in prima linea in questa trasformazione sostenibile e virtuosa del sistema energetico nazionale", conclude Arcelli.Grazie a questa operazione il gruppo Eph conferma l'interesse per nuovi investimenti nel settore energetico in Italia, rafforzando l'attuale presenza di EP Produzione, la società di generazione elettrica che gestisce nel Paese 4,3 GW di capacità attraverso 6 impianti termoelettrici con circa 550 occupati.