EPI: NUOVI COORDINATORI, CAVALLI IN LOMBARDIA, ROBILOTTA PER IL LAZIO

5 gennaio 2018- 21:14

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - "Prendiamo atto delle dimissioni dei coordinatori della Lombardia e del Lazio, Daniele Nava e Erder Mazzocchi. Contestualmente, nel ringraziarli del lavoro svolto in Energie per l'Italia, nominiamo i due nuovi coordinatori regionali: Alberto Cavalli per la Lombardia e Donato Robilotta per il Lazio". Lo rende noto la Direzione nazionale di Energie per l'Italia, il movimento di cui è fondatore e leader Stefano Parisi.