3 gennaio 2019- 11:28 Epifania: Federalberghi, in movimento 2,73 mln (+2,7%)

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Saranno complessivamente 2 milioni e 734 mila (+2,7%) gli italiani in viaggio nei giorni dell’Epifania. Nel 94,7% dei casi si sceglierà l’Italia come destinazione della propria vacanza mentre per il restante 5,3% verranno privilegiate mete estere. E' quanto emerge dall’indagine realizzata dalla Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions relativa al movimento degli italiani nel periodo dell’Epifania."Fedeli al piacere di viaggiare nel periodo finale delle festività: l’Epifania - sottolinea il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca- conferma turisticamente il suo appeal e mette in movimento un cospicuo numero di italiani, i quali ancora una volta dimostrano di prediligere il proprio Paese come destinazione di vacanza, soggiornando in casa di parenti o amici oppure nelle strutture alberghiere. In questo caso, la maggioranza ha scelto di gestire la propria prenotazione contattando direttamente l’hotel: segno che l’albergo come struttura ricettiva tradizionale viene valutato secondo un criterio di affidabilità". "Siamo evidentemente di fronte alla conferma di un trend di crescita già rilevato in occasione del Natale e del Capodanno - sottolinea Bocca - Le performance del nostro turismo non vanno mai sottovalutate: a fronte di una crisi che investe i più svariati settori dell’economia italiana, il nostro comparto si mantiene tonico: ci vuole però il giusto “training” perché possa esprimere al meglio il suo potenziale conquistando maggior attrattività".