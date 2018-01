EPIFANIA: FEDERALBERGHI, IN VIAGGIO 2,66 MLN DI ITALIANI (+10,7%) (3)

3 gennaio 2018- 11:16

(AdnKronos) - A conclusione delle festività, è possibile tracciare un bilancio dei motivi di 'non vacanza'. Il numero di coloro che rinunciano alla vacanza per motivi economici è, come di consueto, consistente (45,2%) ma in netto calo rispetto allo scorso anno (51,1%). Il 21,4% è rimasto a casa per motivi di salute, il 18,1% per motivi familiari e il 14,3% a causa di impegni di lavoro. Da citare anche un 13,1% che farà le vacanze in un altro periodo.L’indagine, realizzata dalla Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions, è stata effettuata tra il 1° e il 6 dicembre, ascoltando con il sistema C.A.T.I. (interviste telefoniche) 3.003 persone maggiorenni, per un campione rappresentativo di oltre 50 milioni di individui maggiorenni ed il campione è stato costruito in modo da rispettare le quote della popolazione italiana maggiorenne e minorenne, in termini di sesso, età, grandi ripartizioni geografiche ed ampiezza dei centri abitati.