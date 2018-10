13 ottobre 2018- 01:10 Epta: si raffoza in Europa con acquisto Daas in Romania (2)

(AdnKronos) - "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Daas, nostro storico partner commerciale da oltre 15 anni. Un accordo che ci permetterà di crescere insieme ed essere ancora più competitivi, beneficiando delle reciproche competenze, per offrire in Romania progetti turn key grazie alla nostra ampia gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili, garantendo, al contempo, un migliore supporto ai Clienti, a livello locale, in ogni fase del progetto", sottolinea Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato di Epta.L’entrata nel Gruppo Epta, rileva Daniel Mocanu, ad di Daas, "rappresenta per noi l’opportunità per combinare l’eccellenza operativa che ci contraddistingue, con un’ampia gamma di soluzioni all’avanguardia per anticipare le richieste dei Clienti, continuando ad essere il loro punto di riferimento.” E prosegue ”Un servizio a 360°, che accompagna il Cliente durante tutto il processo, dalla fase di progettazione, al system engineering, all’installazione fino al post vendita, e che da oggi potrà contare sull’expertise di un grande Gruppo, che fa dell’innovazione tecnologica una delle principali leve di sviluppo". Gli Advisor che hanno supportato l’operazione sono, per Epta, PwC, David & Baias e Schoenherr, per DAAS, Radu si Asociatii SPRL.