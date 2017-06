EQUITALIA: BONIFAZI, IGNORANZA GRILLO SENZA PARI

5 giugno 2017- 18:23

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Al comico Grillo di comico rimane una cosa sola: il suo senso della vergogna! Quando parla di fisco il pregiudicato riluttante dice un sacco di bugie. Beppe non è colpa tua, è che di tasse proprio non riesci a parlare. Proprio tu che da mesi ti rifiuti vigliaccamente di fornire chiarimenti sull'opacissima vicenda che riguarda i profili fiscali del blog beppegrillo.it. Per fortuna, dopo il nostro esposto, sarà la giustizia a darci una risposta chiara". Lo dichiara il tesoriere Pd, Francesco Bonifazi. "Le parole di Grillo sono parole scritte nell'acqua e non mi stupirei se fra qualche ora le smentisse. In fondo, se non è responsabile del suo blog perché dovrebbe esserlo della sua pagina Facebook? Nel merito delle (sue?) affermazioni, Grillo dimostra per l'ennesima volta un'ignoranza senza pari: dire che la 'nuova Equitalia made in Renzi avrà il potere di procedere al pignoramento dei conti correnti in modo diretto, prendendo i soldi direttamente dalle banche, senza dover richiedere l'apposita autorizzazione al giudice' è una bufala colossale per il semplice fatto che le norme a cui si riferisce sono quelle sul pignoramento diretto in vigore dal 2005", aggiunge.