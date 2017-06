EQUITALIA: BONIFAZI, IGNORANZA GRILLO SENZA PARI (2)

5 giugno 2017- 18:23

(AdnKronos) - "Svegliati, Beppe, sono passati 12 anni! Esse prevedono che Equitalia proceda solo dopo che il contribuente non abbia contestato il contenuto degli atti; né collaborato per dare chiarimenti; né, in caso di rateizzazione, abbia rispettato gli accordi sottoscritti", prosegue Bonifazi."Tuttavia, se Grillo si dimostrerà Blogger a sua insaputa anche in questo caso, noi, a differenza sua, certe cose sul fisco le sappiamo, le abbiamo fatte e possiamo rivendicarle. -19 miliardi di recupero dell'evasione fiscale nel 2016: record storico assoluto. -credito d'imposta sull'irpef per lavoratori dipendenti e assimilati (cosiddetti 80 euro) -abolizione di Imu e Tasi sulla prima casa, -cancellazione di Imu e Irap agricole, -abbassamento Irap sul costo del lavoro, -riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24%. Invece tu, caro Beppe Grillo, che parli di fisco, cosa hai fatto o cosa non hai fatto...?", conclude.