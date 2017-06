EQUITALIA: RENZI, GRILLO NON è ESPERTO DI PAGAMENTO TASSE

5 giugno 2017- 18:27

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Ha risposto Equitalia. Ma volentieri faremo un evento ad hoc su Equitalia, la rottamazione delle cartelle, le tasse. Inviterei anche Grillo volentieri. Sul pagamento delle tasse non è un grande esperto, ma se vuole confrontarsi la Terrazza è pronta anche per lui. Rigorosamente in streaming, s'intende". Matteo Renzi risponde così via Facebook a un utente a proposito delle dichiarazioni di Beppe Grillo.