17 ottobre 2019- 18:49 Equitazione: torna in Sicilia la Coppa degli Assi, domani il via ad Ambelia

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Torna in Sicilia, dopo otto anni di assenza, la 34esima edizione della Coppa degli Assi, il concorso equestre internazionale di salto a ostacoli. Palcoscenico della competizione sarà l’impianto della Tenuta di Ambelia (Catania) dove domani, venerdì 18 ottobre, si aprirà la competizione. Il concorso è diviso in due tappe: dal 18 al 20 ottobre la prima, dal 13 al 15 dicembre la seconda. Raggiunto il tetto massimo di partecipanti fissato con duecento cavalli.La Coppa degli Assi è il più longevo concorso ippico internazionale d’Italia dopo Piazza di Siena. L’ultima Gran Premio Coppa degli Assi, svolto a Palermo nel 2011, è stato vinto dal cavaliere azzurro Emanuele Gaudiano, in sella a Cocoshinsky, che bissò la vittoria ottenuta l’anno precedente. Alla manifestazione di quest'anno sono già iscritti i componenti delle squadre nazionali giovanili che hanno partecipato a fine agosto alla Coppa delle Nazioni in Polonia.