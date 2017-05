ERBE AROMATICHE AISM IN PIAZZA PER LOTTA A SCLEROSI MULTIPLA

24 maggio 2017- 18:07

Roma, 24 mag. (AdnKronos Salute) - Erbe aromatiche per arredare il terrazzo, mangiar sano e dare 'benzina' alla lotta alla sclerosi multipla. In occasione della Settimana di informazione sulla sclerosi multipla (27 maggio – 4 giugno) parte con 'Le Erbe aromatiche di Aism' (Associazione italiana sclerosi multipla) l'iniziativa di raccolta fondi e di informazione sulla ricerca promossa da Aism con la sua Fondazione Fism che si terrà in oltre 400 piazze italiane, sabato 27 e domenica 28 maggio (per info http://www.aism.it/aromatiche). Ancora una volta l'appuntamento sarà l’occasione per fornire informazioni sulla ricerca scientifica finanziata dall’associazione italiana sclerosi multipla con la sua fondazione e per sensibilizzare sulla malattia. I fondi raccolti nelle piazze con le erbe aromatiche verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica. A fronte di una donazione di 10 euro, si potranno portare a casa colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti in cui viviamo o insaporire i piatti della nostra cucina. L’iniziativa è sostenuta da Simmenthal con una donazione, entro la fine del 2017, dell’equivalente di 1.300 ore di terapia occupazionale. Con questa donazione l’azienda sosterrà il progetto di Aism sull’effetto che la terapia occupazionale ha nel miglioramento delle attività di vita quotidiana ed, eventualmente, nel rallentamento della progressione della malattia. Il progetto di ricerca riabilitativa coinvolgerà 60 persone con sclerosi multipla sia in una fase iniziale di malattia che in fase più avanzata (forma progressiva di malattia, in cui i trattamenti farmacologici non hanno effetto) che riceveranno le 1.300 ore di trattamento riabilitativo offerte da Simmenthal. "Questo progetto ci aiuterà a capire quanto l’attività riabilitativa, e in particolare la terapia occupazionale, preceduta da un training aerobico, sia in grado di avere un effetto comportamentale e strutturale/funzionale, con un impatto sulla qualità di vita di una persona con sclerosi multipla ed, eventualmente, sul rallentamento della progressione della malattia", dichiara Giampaolo Brichetto, medico fisiatra di Aism.