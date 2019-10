23 ottobre 2019- 18:32 Ergastolo: Ceccanti a Salvini, 'decisioni Consulta non si possono impugnare'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il segretario della Lega Salvini vuole far studiare agli uffici dei suoi gruppi se e come sia possibile fare ricorso contro la sentenza della Corte sull'ergastolo ostativo. E' sufficiente leggere l'articolo 137 comma 3 della Costituzione: 'Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione'. Non occorrono grandi uffici per trovarlo...". Lo scrive Stefano Ceccanti del Pd su Fb.