23 ottobre 2019- 17:43 Ergastolo: ex pm Agueci, 'sentenza Consulta apre maglie per i permessi ai mafiosi'

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "La sentenza della Consulta apre le maglie per i permessi ai mafiosi...". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci, commentando a caldo la decisione della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo. "Ancora una volta l'onere e la responsabilità connesse alla effettiva esecuzione della pena di condannati di mafia vengono caricati sulle spalle dei singoli giudici che, privi dello scudo normativo finora esistente, dovranno adottare decisioni molto delicate sostanzialmente da soli data la inadeguatezza di gran parte delle strutture di cui potranno avvalersi", dice in una intervista. "Peraltro si avvalgono di supporto non sempre adeguato alla effettiva comprensione del fenomeno mafioso -aggiunge - E' probabile che si verificheranno delle pronunce contrastanti tra un giudice e l'altro sulla concreta valutazione dell'effettivo distacco dall'associazione mafiosa", dice ancora il magistrato ora in pensione. "Per cui vi saranno giudici più 'buoni' e giudici più 'severi' - aggiunge l'ex Procuratore Agueci - Tutto ciò non gioverà certamente alla percezione di giustizia della collettività e al rafforzamento della tenuta del sistema e porterà, invece, a una ulteriore esposizione pubblica dei magistrati, di volta in volta chiamati a decidere".