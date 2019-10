23 ottobre 2019- 17:43 Ergastolo: ex pm Agueci, 'sentenza Consulta apre maglie per i permessi ai mafiosi' (2)

(Adnkronos) - "La portata della sentenza della Corte costituzionale è sicuramente innovativa e va nella direzione della recente pronuncia della Cedu - dice ancora Agueci - Ma non ne accoglie in tutto le conclusioni, perché non paragona in toto il trattamento dei condannati per mafia a quello degli altri condannati, ma elimina soltanto la presunzione insuperabile di permanenza nell'associazione mafiosa, aldilà di qualsiasi concreta valutazione sul comportamento del condannato, diverso da quello della collaborazione". "In buona sostanza - spiega il magistrato - la Consulta assegna sempre al condannato l'onere di dimostrate con comportamenti concreti il suo distacco dall'associazione mafiosa. E al giudice il compito di verificare la fondatezza degli elementi portati".