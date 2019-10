23 ottobre 2019- 17:50 **Ergastolo: Salvini, 'permessi a chi ha massacrato? col ca...'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Un permesso premio a chi ha massacrato, a mafiosi che hanno massacrato? Ma col ca.. che gli do il permesso. Non vedo l'ora di tornare al governo per sistemare un po' di cose". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.