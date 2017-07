ERICSSON: NEL 2° TRIMESTRE PERDITE A 1 MLD DI CORONE, RICAVI A -8%

18 luglio 2017- 08:48

Roma, 18 lug. (AdnKronos/dpa) - Secondo trimestre in rosso per Ericsson. Il gruppo ha registrato, infatti, una perdita di 1 miliardo di corone svedesi (0,30 corone per azione) che si confronta con l'utile di 1,6 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite hanno registrato un calo dell'8% a 49,9 miliardi di corone rispetto ai 54,1 miliardi del corrispondente periodo del 2016. In prospettiva, il gruppo svedese vede ora aumentare il rischio di ulteriori aggiustamenti del mercato e dei clienti con un impatto negativo sul risultato operativo stimato tra i 3 e i 5 miliardi di corone.