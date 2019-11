6 novembre 2019- 20:15 E.Romagna: Pd, 'telefonate a cittadini, violata privacy, mail per denunciare scorrettezze'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Il Pd dell'Emilia Romagna ha attivato un indirizzo mail (correttezzaelettorale@gmail.com) per denunciare 'scorrettezze' nella campagna elettorale. I dem riportano su Facebook segnalazioni di telefonate arrivate a privati cittadini da parte di un numero privato nelle quali si faceva propaganda a favore della Lega. Come questa: "'Buona domenica! La ringraziamo per il sostegno che ha dato a Salvini'. 'Guardi che io non ho dato sostegno a nessuno'. 'Ma come? Lei non crede che sia l’unico che si occuperà dell’invasione degli immigrati? Non pensa che sia giusto pensare prima agli italiani?'. 'No, penso che stiate facendo solo della propaganda'. 'Ma lei cos’è un migrante?'”. "Purtroppo -si legge nella pagina Fb del Pd Emilia Romagna- ci sono arrivate segnalazioni di telefonate simili che sono state fatte a abitanti della regione Emilia-Romagna, naturalmente con numero privato. Qualcuno dice di avere il tuo recapito ma si tratta probabilmente di un modo scorretto per cercare di trovare nuovi sostenitori. Il tutto in violazione della tua privacy e usando impropriamente il tuo numero di cellulare"."Chiediamo a ognuno un’azione molto semplice che possa permetterci di tutelare la campagna elettorale. Segnala: abbiamo attivato la email correttezzaelettorale@gmail.com, a cui puoi scrivere per denunciare comportamenti irregolari o illeciti che potrebbero verificarsi durante i prossimi mesi. Magari questo giochetto è stato già utilizzato in altre campagne elettorali e ci auguriamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da simili metodi. Ma questa è la regione sbagliata: gli anticorpi per difendersi da questi comportamenti i cittadini li hanno nel sangue. Questa è l’Emilia-Romagna. #benvenuti #correttezzaelettorale".