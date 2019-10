29 ottobre 2019- 19:04 E.Romagna: Salvini, 'diventi di tutti e non solo di tesserati e amici'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Vogliamo che l'Emilia Romagna diventi una regione di tutti e non solo di pochi, in cui lavorano tutti e non solo i tesserati, gli amici e i parenti". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb annunciando che "il primo appuntamento di massa" della campagna elettorale sarà "il 14 novembre al Paladozza di Bologna. Vi aspetto in tanti".