29 ottobre 2019- 19:15 E.Romagna: Salvini lancia mail, 'scriveteci se volete dare una mano'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Se volete dare una mano alla campagna elettorale, mandate una mail e vi ricontatteremo". Matteo Salvini, in diretta Fb, lancia una mail (emiliaromagna@legaonline.it) per tutti coloro che volessero partecipare attivamente alla campagna elettorale. "Gli è andata male in Umbria, gli è andrà male in Emilia. Vediamo se lo stesso miracolo lo riusciamo a fare in Emilia".